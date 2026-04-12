Более 200 измазанных в нефтепродуктах птиц погибли в Анапе
12 апреля 202601:15
На побережье Анапы за двое суток нашли более погибших 200 птиц, измазанных в нефтепродуктах, сообщил в Telegram оперштаб Краснодарского края.
Пернатые могли попасть в пятно нефтепродуктов в акватории Черного моря. В оперштабе указали, что для ликвидации загрязнения использовали 45 килограммов биосорбента. Также были установлены боновые заграждения.
Ранее в Черном море в 11 км от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов. Информация поступила от капитана одного из проходивших неподалеку кораблей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
