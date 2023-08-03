«Не прокатит»: Врач допустил, что женщинам станут чаще отказывать в абортах

Накануне сообщалось, что Мордовия стала первым российским регионом, где законодательно запретили склонять беременных женщин к абортам. Штрафы за такое нарушение составят от пяти до 10 тысяч рублей для граждан и от 100 до 200 тысяч рублей для юрлиц. Закон приняли на сессии Госсобрания региона. Анатолий Домников отметил, что штрафам могут подвергаться не только врачи, но и родственники беременных.

«Предположим, женщина приходит к гинекологу и говорит, что на аборте настаивает муж или родственники… Тогда штрафам могут подвергаться именно они. Раньше к медицинскому работнику приходили и говорили, что хотят сделать аборт, его делали. А сейчас «хочу» не прокатывает. Нужны либо медицинские показания, либо врач имеет полное право отказать в аборте. Другой вопрос, каким образом отрегулировать все это на уровне платных клиник, тут сложности. Логика понятна – это увеличение народонаселения. Меры принимаются адекватные, которые должны увеличить рождаемость», - сказал Домников.

В свою очередь гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала, что некоторые врачи действительно склоняют женщин к абортам. При этом, по ее словам, среди женщин, которые пришли на аборт, как минимум 50% хотели бы сохранить ребенка, но на аборте настаивает мужчина.

«Такая проблема, безусловно, есть. Например, женщине 40 лет, у нее наступила желанная беременность, а врач на приеме ей говорит: Зачем вам это нужно? Давайте прервем беременность, наверняка будет даун… Хотя, на самом деле, по скринингам все нормально. Или женщина выпила антибиотик в цикле планирования, который не несет никакой угрозы ребенку, а врач говорит: Давайте прервем, чтобы не было проблем. При этом среди женщин, которые пришли на аборт, как минимум половина хотела бы сохранить ребенка, но они делают аборт, потому что на этом настаивает мужчина», - сказала Милютина.