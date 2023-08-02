СМИ: В 2022 году спрос на препараты для прерывания беременности вырос на 50-60%

В 2022 году в России на 50-60% увеличился спрос на препараты для прерывания беременности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков рынка.

В 2023 году спрос на экстренные контрацептивы продолжает расти — на 26% за первые пять месяцев, спрос на средства для медикаментозного аборта стал падать.