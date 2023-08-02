СМИ: В 2022 году спрос на препараты для прерывания беременности вырос на 50-60%
В 2022 году в России на 50-60% увеличился спрос на препараты для прерывания беременности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков рынка.
В 2023 году спрос на экстренные контрацептивы продолжает расти — на 26% за первые пять месяцев, спрос на средства для медикаментозного аборта стал падать.
25 июля Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету (ПКУ). В проекте сказано, что прием этих препаратов повышает риск осложнений и может привести к летальному исходу. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала «Радиоточке НСН», что основная причина абортов — социальная и экономическая неустроенность, аборты по медицинским показаниям делаются лишь в 10-15% случаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru