Только по рецепту: Депутат поддержал запрет свободной продажи препаратов для абортов
Женщины получают тяжелые последствия, используюя препараты без контроля, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН призвал отпускать только по рецепту препараты для прерывания беременности.
«На мой взгляд, применение препаратов для прерывания беременности – довольно сложное мероприятие, несмотря на безопасность по сравнению с хирургическими методами. В любом случае даже подобное прерывание беременности должно проводиться под присмотром медицинского работника. Та практика, которая распространена сегодня, когда человек сам покупает таблетки, сам принимает их, несмотря на осложнения, на сопутствующие заболевания – она неправильная. На мой взгляд, достаточно будет рецептурного отпуска этих препаратов и контроля медицинских работников. Ничего сверхъестественного дополнительно не требуется», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России стоит запретить открытый оборот препаратов для прерывания беременности из-за их пагубного воздействия на организм женщин.
«Нужно запретить открытый оборон этих препаратов, так как их прием без контроля вызывает огромное количество осложнений. Дело не только в демографии или еще чем-то, дело в последствиях для самих женщин, которые используют препараты без контроля», - разъяснил депутат.
Между тем, Куринный назвал глупостью попытку запретить проводить аборты в частных клиниках.
«Запрещать делать аборты в частных клиниках - глупость. Навести порядок со статистикой можно, ужесточив условия лицензирования. Для этого не нужно переводить все в государственную сеть. Это вполне можно сделать и при сегодняшнем регулировании», - заключил депутат.
Ранее адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова заявила НСН, что коммерческие клиники зачастую нарушают закон, не соблюдая «принцип тишины» и не давая женщине возможности отказаться от аборта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Foreign Policy: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией
- Минобороны Украины объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства
- Погибшая в Крыму из-за БПЛА девочка не дошла до дома всего 100 метров
- Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду
- Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
- Аксенов: в центральной части Крыма сбили беспилотник
- МИД Германии: На Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна
- Госдума поддержала возвращение серебряных медалей для выпускников школ
- Умер актер Владимир Портнов
- Госдума одобрила переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru