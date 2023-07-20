Только по рецепту: Депутат поддержал запрет свободной продажи препаратов для абортов

«На мой взгляд, применение препаратов для прерывания беременности – довольно сложное мероприятие, несмотря на безопасность по сравнению с хирургическими методами. В любом случае даже подобное прерывание беременности должно проводиться под присмотром медицинского работника. Та практика, которая распространена сегодня, когда человек сам покупает таблетки, сам принимает их, несмотря на осложнения, на сопутствующие заболевания – она неправильная. На мой взгляд, достаточно будет рецептурного отпуска этих препаратов и контроля медицинских работников. Ничего сверхъестественного дополнительно не требуется», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в России стоит запретить открытый оборот препаратов для прерывания беременности из-за их пагубного воздействия на организм женщин.

«Нужно запретить открытый оборон этих препаратов, так как их прием без контроля вызывает огромное количество осложнений. Дело не только в демографии или еще чем-то, дело в последствиях для самих женщин, которые используют препараты без контроля», - разъяснил депутат.

Между тем, Куринный назвал глупостью попытку запретить проводить аборты в частных клиниках.

«Запрещать делать аборты в частных клиниках - глупость. Навести порядок со статистикой можно, ужесточив условия лицензирования. Для этого не нужно переводить все в государственную сеть. Это вполне можно сделать и при сегодняшнем регулировании», - заключил депутат.

Ранее адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова заявила НСН, что коммерческие клиники зачастую нарушают закон, не соблюдая «принцип тишины» и не давая женщине возможности отказаться от аборта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

