Давление мужчин и одиночество: Репродуктолог назвала самые популярные причины абортов

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Минздрав России готов обсуждать запрет частным клиникам делать аборты. В ведомстве говорят, что такие учреждения не соблюдают установленное законом правило — от 48 часов до семи дней тишины перед процедурами. У депутатов и общественников другие претензии к коммерческим клиникам — они говорят, что такие учреждения скрывают от государства реальное число абортов. По словам Милютиной, лишь не более 10-15% абортов делается по медицинским показаниям.

«Остальные операции делаются по желанию женщины, по социальным показаниям. Чаще всего это социальная и экономическая неустроенность, одиночество. Очень часто мужчины не хотят сохранять беременность, женщина идет у них на поводу. Бывает и так, что врачи (как правило, в государственных медучреждениях) уговаривают женщину сделать аборт, хотя никаких показаний к этому нет. Допустим, будущая мама принимала безопасные антибиотики, вакцинировалась от гриппа или переболела ОРВИ. Несколько раз в год я сталкиваюсь с тем, что успокаиваю женщин и объясняю им, что беременность можно сохранить. В некоторых случаях мы консультируемся с генетиками, которые тоже оценивают применяемые лекарственные препараты», — сказала Милютина.

Собеседница НСН добавила, что качестве оказываемой медпомощи не зависит от того, частная это клиника или государственная.

«И в частной, и в государственной клинике бывают квалифицированные и неквалифицированные врачи. Это касается и времени тишины перед проведением аборта. Возможно, запрет проведения абортов в коммерческих клиниках позволит контролировать этот процесс, вести более корректный учет, но никак не улучшит качество медицинской помощи», — подытожила она.

Ранее адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова заявила, что коммерческие клиники зачастую нарушают закон, не соблюдая «принцип тишины» и не давая женщине возможности отказаться от аборта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

