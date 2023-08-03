В Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов
В Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов, документ был принят на сессии Госсобрания Республики Мордовия. Это первый регион России, где на законодательном уровне установлен подобный запрет.
Закон предполагает ответственность за так называемое подстрекательство без причины к аборту, запрещены призывы к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа или обмана. Штрафы составят от 5 000 до 10 000 рублей для граждан и от 100 000 до 200 000 рублей для юрлиц.
25 июля Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету (ПКУ). В проекте сказано, что прием этих препаратов повышает риск осложнений и может привести к летальному исходу. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала «Радиоточке НСН», что основная причина абортов — социальная и экономическая неустроенность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru