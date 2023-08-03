В Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов, документ был принят на сессии Госсобрания Республики Мордовия. Это первый регион России, где на законодательном уровне установлен подобный запрет.

Закон предполагает ответственность за так называемое подстрекательство без причины к аборту, запрещены призывы к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа или обмана. Штрафы составят от 5 000 до 10 000 рублей для граждан и от 100 000 до 200 000 рублей для юрлиц.