«Систему нужно ломать!» Шолохов поддержал Толстого в борьбе против ЕГЭ

«Время сейчас наступило. Я не конспиролог, не шпиономан, но это прекраснодушие, которое царило лет 20 назад в политических кругах, когда говорилось, что у нас кругом партнеры и вообще люди, которые спят и видят Россию свободной, демократичной и еще каким-то образом сильной, прошло. Мы видим, как обстоит дело сейчас, и целый ряд решений будет следствием того, что мы все приходим к пониманию, что у России только два друга: армия и флот. Это, конечно, крайняя точка зрения, но нужно понимать, что либо мы самостоятельны и сильны, чтобы защищать собственные интересы и взгляды, либо мы становимся придатком. Для придатка нужно ЕГЭ», - отметил Шолохов.

По его словам, такая система может остаться в России только насильственным образом, так как позволяет сформировать удобное общество потребителей.

«Применительно к нашей стране с такими традициями, с такой замечательной системой, которая рождалась веками со времен Ломоносова, ЕГЭ – конечно, абсолютно чужеродное явление, которое, я уверен, никогда у нас не приживется, разве что только насильственным образом. Есть очень серьезное лобби, которое подразумевает формирование грамотных потребителей – людей, которые особенно не размышляют, людей, которые не умеют анализировать. Уровень функциональной грамотности в некоторых регионах опустился вообще ниже всех возможных пределов, а функциональная грамотность – это термин, который подразумевает способность человека выразить свои простейшие эмоции. Это очень удобное общество», - объяснил эксперт.

Шолохов заметил, что сегодня европейские страны активно пользуются результатами и принципами советской системы образования, а Россия польстилась на западные стандарты, которые ни к чему хорошему не привели.