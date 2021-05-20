«Систему нужно ломать!» Шолохов поддержал Толстого в борьбе против ЕГЭ
ЕГЭ - абсолютно чужеродное явление, которое мешает России быть самостоятельной и сильной, уверен первый зампред комитета Госдумы по культуре.
Пришло время России вернуться к системе образования, которая зарождалась еще при Ломоносове, чтобы защищать свои взгляды, а не становится «придатком», заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В интервью он поддержал призыв вице-спикера Госдумы Петра Толстого пересмотреть подход к образованию и отменить ЕГЭ.
«Время сейчас наступило. Я не конспиролог, не шпиономан, но это прекраснодушие, которое царило лет 20 назад в политических кругах, когда говорилось, что у нас кругом партнеры и вообще люди, которые спят и видят Россию свободной, демократичной и еще каким-то образом сильной, прошло. Мы видим, как обстоит дело сейчас, и целый ряд решений будет следствием того, что мы все приходим к пониманию, что у России только два друга: армия и флот. Это, конечно, крайняя точка зрения, но нужно понимать, что либо мы самостоятельны и сильны, чтобы защищать собственные интересы и взгляды, либо мы становимся придатком. Для придатка нужно ЕГЭ», - отметил Шолохов.
По его словам, такая система может остаться в России только насильственным образом, так как позволяет сформировать удобное общество потребителей.
«Применительно к нашей стране с такими традициями, с такой замечательной системой, которая рождалась веками со времен Ломоносова, ЕГЭ – конечно, абсолютно чужеродное явление, которое, я уверен, никогда у нас не приживется, разве что только насильственным образом. Есть очень серьезное лобби, которое подразумевает формирование грамотных потребителей – людей, которые особенно не размышляют, людей, которые не умеют анализировать. Уровень функциональной грамотности в некоторых регионах опустился вообще ниже всех возможных пределов, а функциональная грамотность – это термин, который подразумевает способность человека выразить свои простейшие эмоции. Это очень удобное общество», - объяснил эксперт.
Шолохов заметил, что сегодня европейские страны активно пользуются результатами и принципами советской системы образования, а Россия польстилась на западные стандарты, которые ни к чему хорошему не привели.
«Систему нужно ломать и возвращаться к вековым традициям и большому уровню, ведь не секрет, что некоторые европейские страны переняли советскую систему. Те же самые финны забрали нашу советскую систему и очень этим довольны, а мы польстились на абсолютно механистический подход», - добавил Шолохов.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал НСН, почему стране нужна реформа образования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Эпидемиолог: кошка не может заразить человека коронавирусом
- «Зубы выбьем»: Путин ответил желающим «откусить» часть России
- Евросовет рекомендовал впускать туристов, привитых одобренными в Европе вакцинами
- Зеленский отказался говорить, что он думает про Путина
- Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве сложная, но не драматичная
- Меркель: Вашингтон сделал шаг навстречу Берлину по вопросу «Северного потока-2»
- Зеленский хочет привлечь США к дискуссии по Донбассу
- Зеленский назвал неправильным поведение Кличко
- Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора
- Правительство выделит 26 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru