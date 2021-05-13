Вице-спикер Госдумы призвал отменить ЕГЭ в России

Политик отметил, что школьники заостряют внимание на подготовке к самим экзаменам, а не на содержании предметов. «Никакие интерактивные доски не исправят ситуацию и не помогут воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну», — рассказал Толстой в Telegram.

Вице-спикер не согласился со словами премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что следует в первую очередь улучшать техническое оснащение школ, пишет URA.RU. Толстой подчеркнул, что качество образования стремительно падает. По его словам, нужно вернуться к традиционному русскому образованию, где всегда особое внимание уделялось изучению предмета, а не проведению экзаменов.

