Пандемия подтолкнула Яндекс-учебники в московские школы

«Пандемия очень сильно подтолкнула эти процессы. Мы это видим прекрасно в московских школах, в которых то, что создавалось в помощь учителю, стало фактически основной платформой в период пандемии. Отсканированные страницы на экране – это вчерашний день. Конечно, в электронном учебнике должны быть активные точки, куда можно углубиться, посмотреть дополнительную информацию, отработать какие-то тесты, навыки и умения. Это новая задача и это очень сильно изменит школу», - отметил Бунимович.

Буквально накануне Яндекс.Учебник запустил бесплатный интерактивный школьный курс по информатике. Курс включает в себя теорию и практику, покрывает требования школьной программы 7 класса и доступен учителям и ученикам в любом регионе России.

Несмотря на ряд сложностей в реализации, подобные интерактивные учебники ориентированы на современного школьника, для которого виртуальный мир понятнее и привычнее, а вот учителям придется быстро подстраиваться, отметил Бунимович.

«Вне зависимости от отношения к этому явлению, такие учебники и платформы – неизбежность и это хорошо надо понимать. У детей сегодня фактически не учебники, а компьютерные платформы. Это не учебник, это уже совершенно другая интерактивная история. Для каждого ученика это фактически свой путь. В любой момент можно задать какие-то вопросы, войти в дополнительные приложения и так далее. Сейчас все издательства этим заняты – я сам как автор учебников математики это хорошо знаю. Все заняты либо компьютерами приложениями, либо компьютерными платформами. Сегодня и Министерство просвещения, и Яндекс включаются в Московскую электронную школу. Все происходит даже быстрее, чем мы планировали», - признался заслуженный учитель РФ.

Руководитель продукта Информатика от Яндекс.Учебника Влад Степанов рассказал, что курс поможет развивать у детей современные цифровые навыки с понятным практическим применением. Например, дети будут учиться отличать фишинговые сайты от настоящих, безопасному использованию паролей, создадут свой пиксель-арт, будут работать с облачными хранилищами.