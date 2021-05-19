Лукьяненко: ЕГЭ готовит лишь квалифицированных потребителей

Сергей Лукьяненко : «ЕГЭ у нас, сразу скажем так, соответствует тому стилю образования, который сейчас в стране принят. По-хорошему надо проводить реформу образования. Сейчас всё-таки идёт не комплексное обучение и не обучение людей мыслить, а набивание голов знаниями и обучение тому, как быстро выбирать из правильных ответов. Это не совсем то, что всегда считалось хорошим образованием – это, скорее, подготовка квалифицированных потребителей и квалифицированных пользователей. Если страна собирается жить и развиваться, нужно учить детей мыслить», – поделился он с НСН.

