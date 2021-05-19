Лукьяненко: ЕГЭ готовит лишь квалифицированных потребителей
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России запретили звуковую рекламу на зданиях
Госдума приняла закон, запрещающий звуковую рекламу на зданиях и сооружениях, пишет «Российская газета». Запрет касается всех типов строений и сооружений, в том числе - жилых домов. Звуковое оборудование нельзя будет монтировать на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий. По мнению депутатов, такая реклама не даёт горожанам нормально работать и отдыхать, а также увеличивает социальную напряжённость.
Сергей Лукьяненко : «Я бы подумал еще о рекламе на зданиях и, пожалуй, разработал бы для неё более суровые ограничения. Особенно в отношении рекламы вдоль дорог и трасс. Мне кажется, что она не просто мешает работать и отдыхать, но ещё и отвлекает людей в ситуациях, когда им нужно быть собранными», – отметил в эфире НСН Сергей Лукьяненко.
Большинство жителей России выступило за отмену ЕГЭ
Отрицательно к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) относятся почти 70% жителей России, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. При этом 16% респондентов относятся к ЕГЭ исключительно положительно.
Сергей Лукьяненко : «ЕГЭ у нас, сразу скажем так, соответствует тому стилю образования, который сейчас в стране принят. По-хорошему надо проводить реформу образования. Сейчас всё-таки идёт не комплексное обучение и не обучение людей мыслить, а набивание голов знаниями и обучение тому, как быстро выбирать из правильных ответов. Это не совсем то, что всегда считалось хорошим образованием – это, скорее, подготовка квалифицированных потребителей и квалифицированных пользователей. Если страна собирается жить и развиваться, нужно учить детей мыслить», – поделился он с НСН.
В Петербурге ограничат продажу алкоголя из-за Евро-2020
В соответствии с принятым городским парламентом законом, данная мера коснется розничной продажи напитков в стеклянной таре в фан-зонах, а также на территориях возле стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове за один день до начала матчей чемпионата и непосредственно в дни их проведения.
Сергей Лукьяненко : «Если кто-то хочет выпить, он найдет где. Запрещать людям прийти в ресторан или в кафе во время евро и что-то там отпраздновать, тоже, мне кажется, не совсем верно. Власти опять перегибают палку и опять начинают бороться такими методами, которые в свое время нанесли урон самому понятию трезвости. Тогда это привело к продаже суррогатов, фальсификатов, незаконной торговли и так далее», – сказал он в интервью НСН.
Космический аппарат впервые продадут с торгов
Капсула космического корабля «Союз МС-08» выставлена на продажу. На этом спускаемом аппарате в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС. Цена не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров. До этого «Главкосмос» не продавал капсулы. В описании аппарата на сайте предприятия сказано, что капсула «может быть использована в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики».
Сергей Лукьяненко : «Ничего ужасного в этом не вижу. Если это обычный спускаемый аппарат, почему бы и не продать. А вот то, что ранее было продано огромное количество уникальных советских космических аппаратов и артефактов, которые сейчас стоят в зарубежных музеях - их терять не стоило», – подытожил в беседе с НСН Сергей Лукьяненко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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