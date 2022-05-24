«Есть показания!»: Основатель ОМС в России поспорил с Певцовым о запрете абортов
Если запретить аборты по ОМС, то они будут проводиться в закрытом режиме, что чревато осложнениями, заявил в эфире НСН Владимир Гришин.
В России нельзя запрещать аборты, к этой процедуре есть медицинские и жизненные показания, также нельзя пренебрегать простым желанием женщины, заявил основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов предложил лишить российских женщин права на аборт. По его словам, процедуру, которую можно оплатить по полису ОМС, давно следует запретить. Владимир Гришин поспорил с Певцовым и отметил, что для этой процедуры есть множество показаний.
«Право на аборт у женщин присутствует изначально, есть медицинские и жизненные показания! Есть и такие показания, которые называются "желания женщины". С демографической ситуацией все понятно, но если улучшится общая экономическая ситуация, пенсии, пособия и прочее, то у женщины не будет желания прерывать беременность. Аборт – это хоть и медицинское слово, но оно имеет многогранную оценку. Если аборт не будет оплачиваться за счет средств ОМС, значит его будут делать частные клиники. Аборты будут делаться в закрытом режиме. Все это чревато осложнениями. Оплата по ОМС – это медицинский контроль», - сказал Гришин.
Он также рассказал, что в начале 90-х годов прошлого века некоторые женщины в России были вынуждены делать аборт именно из-за трудного финансового положения.
«Аборт – это и социально-экономическая категория. Многие в перестроечное время, а также в начале 1990-х и 2000-х годов из-за трудного финансового положения вынуждены были идти на аборт. Некоторые люди тогда не могли содержать детей, было невозможно устроить их в школу и детский сад», - резюмировал Гришин.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить проведение абортов в частных клиниках и по полису ОМС. Он отметил, что это могло бы стать частью мер по защите прав ребенка на жизнь.
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