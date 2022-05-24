«Есть показания!»: Основатель ОМС в России поспорил с Певцовым о запрете абортов

Накануне депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов предложил лишить российских женщин права на аборт. По его словам, процедуру, которую можно оплатить по полису ОМС, давно следует запретить. Владимир Гришин поспорил с Певцовым и отметил, что для этой процедуры есть множество показаний.

«Право на аборт у женщин присутствует изначально, есть медицинские и жизненные показания! Есть и такие показания, которые называются "желания женщины". С демографической ситуацией все понятно, но если улучшится общая экономическая ситуация, пенсии, пособия и прочее, то у женщины не будет желания прерывать беременность. Аборт – это хоть и медицинское слово, но оно имеет многогранную оценку. Если аборт не будет оплачиваться за счет средств ОМС, значит его будут делать частные клиники. Аборты будут делаться в закрытом режиме. Все это чревато осложнениями. Оплата по ОМС – это медицинский контроль», - сказал Гришин.