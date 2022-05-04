Верховный суд США намерен отменить право на аборт

Верховный суд проголосовал за отмену право на аборт. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект заключения суда, имеющийся в распоряжении издания.

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ТЕГИ:Аборты
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