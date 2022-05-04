Верховный суд США намерен отменить право на аборт
3 мая 202200:59
Верховный суд проголосовал за отмену право на аборт. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект заключения суда, имеющийся в распоряжении издания.
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3 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru