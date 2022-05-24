Дмитрий Певцов предложил лишить российских женщин права на аборт
Депутат Госдумы, актёр Дмитрий Певцов в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что дети даются от Господа и женщинам нужно рожать «всегда и обязательно».
По его мнению, российских женщин права следует лишить права на аборт, за исключением случаев угрозы для её жизни.
«Заявления женщин «мое тело – мое дело» – это последствия западной идеологии «живи для себя», которая в нашей стране привела к чудовищной демографической яме... Это не их право, абсолютно точно», - подчеркнул звезда «Бандитского Петербурга»
Актёр отметил, что считает аборты узаконенным «убийством детей», которое оплачивается по ОМС. Он добавил, что налогоплательщики не должны платить за то, «чтобы женщины занимались детоубийством».
Ранее в Вашингтоне (США) несколько тысяч человек приняли участие в акции «Марш женщин», требуя в том числе недопущения ужесточения законов об абортах в стране, сообщает RT.
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