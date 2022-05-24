Дмитрий Певцов предложил лишить российских женщин права на аборт

По его мнению, российских женщин права следует лишить права на аборт, за исключением случаев угрозы для её жизни.

«Заявления женщин «мое тело – мое дело» – это последствия западной идеологии «живи для себя», которая в нашей стране привела к чудовищной демографической яме... Это не их право, абсолютно точно», - подчеркнул звезда «Бандитского Петербурга»

Актёр отметил, что считает аборты узаконенным «убийством детей», которое оплачивается по ОМС. Он добавил, что налогоплательщики не должны платить за то, «чтобы женщины занимались детоубийством».

Ранее в Вашингтоне (США) несколько тысяч человек приняли участие в акции «Марш женщин», требуя в том числе недопущения ужесточения законов об абортах в стране, сообщает RT.

