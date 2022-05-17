Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

Запрет абортов в частных клиниках и по ОМС может стать частью мер по защите права ребенка на жизнь. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он рекомендовал изменить существующие нормы законодательства в вопросе жизни детей и защищать ее с момента зарождения.

«Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ», – отметил патриарх, говоря о «подпольных» операциях.