Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

Запрет абортов в частных клиниках и по ОМС может стать частью мер по защите права ребенка на жизнь. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он рекомендовал изменить существующие нормы законодательства в вопросе жизни детей и защищать ее с момента зарождения.

«Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ», – отметил патриарх, говоря о «подпольных» операциях.

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Представитель Церкви также добавил, что одна из важных проблем в России заключается в том, что в аборты, проводимые по ОМС, позиционируются в качестве бесплатных медицинских услуг, которые финансируются из государственного бюджета.

Ранее общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН заявила, что сегодня рынок настроен на то, чтобы женщины рожали детей в более позднем возрасте и тратили на это большие деньги.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Патриарх КириллРоссияАбортыДетиЦерковь
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