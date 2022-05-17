Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках
Запрет абортов в частных клиниках и по ОМС может стать частью мер по защите права ребенка на жизнь. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он рекомендовал изменить существующие нормы законодательства в вопросе жизни детей и защищать ее с момента зарождения.
«Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ», – отметил патриарх, говоря о «подпольных» операциях.
Представитель Церкви также добавил, что одна из важных проблем в России заключается в том, что в аборты, проводимые по ОМС, позиционируются в качестве бесплатных медицинских услуг, которые финансируются из государственного бюджета.
Ранее общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей Валентина Красникова в пресс-центре НСН заявила, что сегодня рынок настроен на то, чтобы женщины рожали детей в более позднем возрасте и тратили на это большие деньги.
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