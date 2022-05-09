«Не последняя провокация». Дипломат заявил о последствиях акции против посла России в Польше
Власти Варшавы нарушили дипломатические нормы, допустив акт вандализма в отношении российского посла в Польше, заявил НСН дипломат в отставке Василий Корчмарь.
Актом вандализма назвал акцию в Варшаве против российского диппредставителя, которого в День Победы облили красной краской, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь. Он также напомнил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что посол является неприкосновенным представителем страны.
Посол России в Польше Сергей Андреев не смог возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве – российского дипломата облили красной краской, сообщает ТАСС.
«Слов нет, чтобы выразиться плохо об этом (инциденте в Варшаве – прим. НСН). Такой акт вандализма даже не вызывает удивления при той русофобии, которая разыгралась в Польше при наличии 2 млн украинских беженцев. Думаю, это не последняя акция, в которой будут демонстрировать русофобию в отношении нашей страны.
Посол любой страны – лицо неприкосновенное. Это должны были обеспечить местные власти. Посягательства на неприкосновенность посла являются грубым нарушением дипломатической практики», - подчеркнул собеседник НСН.
По словам Василия Корчмаря, России необходимо совершить определенные шаги для реакции на события в Польше.
«Ноту протеста, конечно, мы можем выразить, предпринять экономические меры. Нужны какие-то шаги. Думаю, то, что наше Министерство иностранных дел выразит протест и оповестит об этом весь мир, будет хорошим уроком для информационно-пропагандистской системы Запада. Такие вещи допускать нельзя», - отметил дипломат.
Он напомнил о том, что при освобождении Варшавы погибло около 600 тысяч советских солдат.
«Поляки забыли, кого они должны благодарить, за то, что они живут, и неплохо. То, что они это забыли, по-христиански сказать, большой грех на душу», - считает Корчмарь.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что из-за мнимого братства с Польшей Украина окончательно утратит свою государственность.
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