«Не последняя провокация». Дипломат заявил о последствиях акции против посла России в Польше

Посол России в Польше Сергей Андреев не смог возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве – российского дипломата облили красной краской, сообщает ТАСС.

«Слов нет, чтобы выразиться плохо об этом (инциденте в Варшаве – прим. НСН). Такой акт вандализма даже не вызывает удивления при той русофобии, которая разыгралась в Польше при наличии 2 млн украинских беженцев. Думаю, это не последняя акция, в которой будут демонстрировать русофобию в отношении нашей страны.

Посол любой страны – лицо неприкосновенное. Это должны были обеспечить местные власти. Посягательства на неприкосновенность посла являются грубым нарушением дипломатической практики», - подчеркнул собеседник НСН.