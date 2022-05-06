Дуда: Границы между Польшей и Украиной не будет

«Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — цитирует польского лидера РБК.

Дуда отметил, что Варшава делает все возможное для помощи Киеву в противостоянии «агрессии России», пишет Ura.ru.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что США и Польша разрабатывают план по установлению Варшавой контроля над ее «историческими владениями» на западе Украины. Согласно разведданным, Польша хочет под лозунгом «защиты от российской агрессии» ввести войска в западные области. Варшава уже разместила у границ военный контингент, сюда же направят военных США, пишет РИА ФАН.

