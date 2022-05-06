Дуда: Границы между Польшей и Украиной не будет
Границы между Украиной и Польшей больше не будет, жители двух страны должны жить вместе на одной земле. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда во время своего выступления в Варшаве.
«Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — цитирует польского лидера РБК.
Дуда отметил, что Варшава делает все возможное для помощи Киеву в противостоянии «агрессии России», пишет Ura.ru.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что США и Польша разрабатывают план по установлению Варшавой контроля над ее «историческими владениями» на западе Украины. Согласно разведданным, Польша хочет под лозунгом «защиты от российской агрессии» ввести войска в западные области. Варшава уже разместила у границ военный контингент, сюда же направят военных США, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- Блогер Некоглай и боец ММА попали в смертельное ДТП в центре Москвы
- СМИ: Трамп планировал ракетные удары по нарколабораториям в Мексике
- Эксперт рассказал о «взрывном росте» поставок газа из России в ЕС
- Дуда: Границы между Польшей и Украиной не будет
- В посольстве РФ в Вашингтоне напомнили о наличии у США химического оружия
- СМИ: Германия не смогла поставить Украине зенитные установки Gepard
- Стало известно, где россияне проведут летний отпуск
- СМИ: США передали Украине данные о российском крейсере «Москва»
- Госдума: очередная индексация пенсий будет автоматической
- Варшава: польские военные участвуют в боях на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru