Зампред СБ РФ Медведев заявил, что Польша провозгласила раздел Украины

Комментируя слова польского президента Анжея Дуды об отсутствии границ между двумя странами он отметил, что Украина будет «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».

По его мнению, под красивыми словами о вечном братстве скрываются мысли «о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины».

«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены», - заключил Медведев.

Ранее президент Польши Анжей Дуда во время своего выступления в Варшаве заявил, что границы между Украиной и Польшей больше не будет, жители двух страны должны жить вместе на одной земле.