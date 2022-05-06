Зампред СБ РФ Медведев заявил, что Польша провозгласила раздел Украины

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что из-за мнимого братства с Польшей Украина окончательно утратит свою государственность.

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Комментируя слова польского президента Анжея Дуды об отсутствии границ между двумя странами он отметил, что Украина будет «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».

По его мнению, под красивыми словами о вечном братстве скрываются мысли «о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины».

«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены», - заключил Медведев.

Ранее президент Польши Анжей Дуда во время своего выступления в Варшаве заявил, что границы между Украиной и Польшей больше не будет, жители двух страны должны жить вместе на одной земле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ УкраинаПольшаДмитрий Медведев
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