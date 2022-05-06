Варшава: польские военные участвуют в боях на Украине
Власти Польши отправляют на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях, сообщил изданию «Украина.ру» польский политолог Конрад Ренкас.
По его словам, речь не идет о показательных добровольцах, это наемники, которые направлены на Украину по приказу военных.
Как указывает эксперт, участие иностранцев в боях на Украине будет только расширяться, так как они необходимы для правильной эксплуатации поставленных странами Запада вооружений.
Польша захватит украинские земли, если действующее правительство страны, ослабев, само призовет поляков, но НАТО не будет бороться с Россией из-за этого. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- Госдума: очередная индексация пенсий будет автоматической
- Варшава: польские военные участвуют в боях на Украине
- В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заразиться коронавирусом
- Названы товары, которые скоро упадут в цене
- Псаки ответила, чем будет заниматься после ухода из Белого дома
- Антонов: В НАТО не воспринимают ядерную угрозу всерьез
- Небензя считает, что Запад ведет прокси-войну с Россией
- В ООН заявили о начавшейся операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»
- TeamViewer прекращает работу в России и Белоруссии
- Британцы раскритиковали Лондон за военную помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru