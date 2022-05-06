Варшава: польские военные участвуют в боях на Украине

По его словам, речь не идет о показательных добровольцах, это наемники, которые направлены на Украину по приказу военных.

Как указывает эксперт, участие иностранцев в боях на Украине будет только расширяться, так как они необходимы для правильной эксплуатации поставленных странами Запада вооружений.

Польша захватит украинские земли, если действующее правительство страны, ослабев, само призовет поляков, но НАТО не будет бороться с Россией из-за этого. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

