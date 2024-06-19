«Не помощь!»: Возвращение проверок назвали губительным для предприятий
Консультационные проверки, которые бы указывали на проблемы предприятия, дали бы больше пользы, рассказал НСН ресторатор Игорь Бухаров.
Снятие моратория на проверки сделает предприятиям только хуже, так как способствует их закрытию и банкротству, а вот возвращение консультаций было бы полезным. Таким мнением в беседе с НСН поделился президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Ранее депутаты Госдумы предложили отменить мораторий на проверки производителей готовых блюд. Стимулом для подобных обсуждений послужило недавнее отравление большого количества людей по всей России блюдами «Кухни на районе», в частности салатом с фасолью. О соответствующей инициативе сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который отметил, что предложение будет направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Бухаров уверен, что отмена моратория на проверки предприятий только навредит.
«Сегодня есть внеплановые проверки, они не запрещены. До этого были проверки, но у нас также случались отравления. Не поддерживаю возращение проверок, потому что это будет не в помощь. Если бы это было консультационное возвращение, как в Советском Союзе, то был бы хорошо. Чтобы пришла проверка и сказала, где проблемы, на что обратить внимание и в течение двух недель устранить. Если через две недели не устранено – штраф и наказание. А у нас вместо этого штрафы, закрытие и банкротство предприятий», - пояснил Бухаров.
Ресторатор рассказал, что никогда нельзя исключать человеческий фактор и статистику.
«Разве за время действия моратория было очень много случаев отравления? Отравление отравлению рознь. Где-то человек руки не помыл, это не вина предпринимателя. Сейчас вообще нужно подождать, а не принимать решение о проверках. Здесь надо быть осторожным. Действительно ли предприятия питания виноваты в том, что случилось? Мы же получаем продукт со всеми документами, что он безопасен. Там опять же непонятно, консервированная это фасоль была, или нет. Стали говорить про эпидемию ботулизма – ее нет. У нас есть санитарные правила и система ХАССП, для того, чтобы это исполнять. Здесь – стечение обстоятельств и человеческий фактор», считает он.
Ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ также говорил НСН, что давно пора возобновить проверки заведений общепита Роспотребнадзором.
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