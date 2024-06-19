«Не помощь!»: Возвращение проверок назвали губительным для предприятий

«Сегодня есть внеплановые проверки, они не запрещены. До этого были проверки, но у нас также случались отравления. Не поддерживаю возращение проверок, потому что это будет не в помощь. Если бы это было консультационное возвращение, как в Советском Союзе, то был бы хорошо. Чтобы пришла проверка и сказала, где проблемы, на что обратить внимание и в течение двух недель устранить. Если через две недели не устранено – штраф и наказание. А у нас вместо этого штрафы, закрытие и банкротство предприятий», - пояснил Бухаров.

Ресторатор рассказал, что никогда нельзя исключать человеческий фактор и статистику.