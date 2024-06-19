Правила производства продуктов в вакууме могут ужесточить
В России технологию производства продуктов в вакуумной упаковке нужно тщательно отработать, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.
Так он отреагировал на ситуацию со случаями ботулизма в ряде регионов. По его словам, так как технология новая, её надо более тщательно отработать и установить «более жесткие режимы».
Эксперт отметил, что пока непонятно, в каких условиях производили салаты, которыми отправились люди.
Ранее Следственный комитет объявил о задержании трех подозреваемых по делу об оказании небезопасных услуг. Задержанными оказались фактический руководитель компании-производителя, генеральный директор частной фирмы, занимающейся приготовлением и доставкой еды, а также руководитель отдела контроля качества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru