Правила производства продуктов в вакууме могут ужесточить

Так он отреагировал на ситуацию со случаями ботулизма в ряде регионов. По его словам, так как технология новая, её надо более тщательно отработать и установить «более жесткие режимы».

Эксперт отметил, что пока непонятно, в каких условиях производили салаты, которыми отправились люди.

Ранее Следственный комитет объявил о задержании трех подозреваемых по делу об оказании небезопасных услуг. Задержанными оказались фактический руководитель компании-производителя, генеральный директор частной фирмы, занимающейся приготовлением и доставкой еды, а также руководитель отдела контроля качества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

