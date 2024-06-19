Правила производства продуктов в вакууме могут ужесточить

В России технологию производства продуктов в вакуумной упаковке нужно тщательно отработать, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.

«Самокат» остановил продажи продукции от «Кухни на районе» после отравлений

Так он отреагировал на ситуацию со случаями ботулизма в ряде регионов. По его словам, так как технология новая, её надо более тщательно отработать и установить «более жесткие режимы».

Эксперт отметил, что пока непонятно, в каких условиях производили салаты, которыми отправились люди.

Ранее Следственный комитет объявил о задержании трех подозреваемых по делу об оказании небезопасных услуг. Задержанными оказались фактический руководитель компании-производителя, генеральный директор частной фирмы, занимающейся приготовлением и доставкой еды, а также руководитель отдела контроля качества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдоровьеОтравленияПродукты

Горячие новости

Все новости

партнеры