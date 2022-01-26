«Не панацея»: Фармаколог предостерёг от самолечения «препаратами от омикрона»
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов призвал не ориентироваться на списки лекарств, которые якобы оказались эффективны против коронавируса.
На сегодняшний день нет подтвержденных препаратов, которые бы стопроцентно справлялись с коронавирусом, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне английские и немецкие ученые назвали восемь препаратов, показавших эффективность против омикрон-штамма коронавируса. В их числе называются, в частности, EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).
«Большая их часть присутствует на российском рынке, хотя утверждать, что все эти препараты обладают какой-то активностью в отношении коронавирусной инфекции, конечно, не совсем правильно. Есть предварительные результаты исследований, которые позволяют отдельно эти препараты причислять к таковым. Они уже достаточно активно применяются в клинической практике, в том числе, у нас в стране. Но надо понимать, что панацеи здесь, к сожалению, нет и стопроцентной гарантии эти препараты дать не могут. В списке различные препараты с различным механизмом действия, есть и препараты с прямым противовирусным действием, есть препараты, механизм действия которых в отношении коронавирусной инфекции до конца не понятен – в том числе, апротинин», - отметил Беспалов.
При этом он подчеркнул, что препараты из опубликованного списка обладают серьезными побочными эффектами, применять их необходимо только в крайних случаях и по назначению врача.
«Многие из этих препаратов обладают довольно серьезными побочными эффектами, применяться в качестве каких-то профилактических средств или в качестве средства домашней аптечки просто не могут технически. В этом списке есть очень серьезные препараты. Коронавирус – это достаточно сложное в отношении лекарств заболевание. Совершенно точно не стоит экспериментировать над собственным здоровьем, рассчитывая на какие-то списки кем-то опубликованные, это может навредить», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что из резервного фонда выделено более 20 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом. Отмечается, что более 15 миллиардов из выделенных средств будут использованы для приобретения незарегистрированных в России препаратов, чтобы лечить пациентов в больницах. В списке закупок не менее 200 тысяч упаковок противовирусного лекарства молнупиравир и не менее 78 456 упаковок препарата - комбинации двух моноклональных антител.
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