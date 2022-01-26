«Не панацея»: Фармаколог предостерёг от самолечения «препаратами от омикрона»

На сегодняшний день нет подтвержденных препаратов, которые бы стопроцентно справлялись с коронавирусом, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне английские и немецкие ученые назвали восемь препаратов, показавших эффективность против омикрон-штамма коронавируса. В их числе называются, в частности, EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).



«Большая их часть присутствует на российском рынке, хотя утверждать, что все эти препараты обладают какой-то активностью в отношении коронавирусной инфекции, конечно, не совсем правильно. Есть предварительные результаты исследований, которые позволяют отдельно эти препараты причислять к таковым. Они уже достаточно активно применяются в клинической практике, в том числе, у нас в стране. Но надо понимать, что панацеи здесь, к сожалению, нет и стопроцентной гарантии эти препараты дать не могут. В списке различные препараты с различным механизмом действия, есть и препараты с прямым противовирусным действием, есть препараты, механизм действия которых в отношении коронавирусной инфекции до конца не понятен – в том числе, апротинин», - отметил Беспалов.