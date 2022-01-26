Названы восемь противовирусных препаратов против «омикрона»

Учёные из Германии изучили клеточные культуры и выяснили, что «омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам: активный метаболит молнупиравира; рибавирин; ремдезивир; фавиправир; нирматрелвир, активный ингредиент паксловида; нафамостат; камостат и апротинин.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина сможет защитить людей от штамма коронавируса «омикрон». По словам ученого, вакцина сможет защитить как от тяжелого течения заболевания, так и непосредственно от заражения.

