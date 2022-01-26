Названы восемь противовирусных препаратов против «омикрона»
Восемь противовирусных препаратов, которые в настоящее время используются врачами при лечении других штаммов COVID-19, оказались эффективны и против разновидности вируса «омикрон», сообщает Cell Research.
Учёные из Германии изучили клеточные культуры и выяснили, что «омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам: активный метаболит молнупиравира; рибавирин; ремдезивир; фавиправир; нирматрелвир, активный ингредиент паксловида; нафамостат; камостат и апротинин.
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина сможет защитить людей от штамма коронавируса «омикрон». По словам ученого, вакцина сможет защитить как от тяжелого течения заболевания, так и непосредственно от заражения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Россия направила истребители Су-35 в Белоруссию
- Названы восемь противовирусных препаратов против «омикрона»
- Германия призвала не вводить санкции против российского энергосектора
- CNN «признал» Харьков российским
- Пушков считает, что Украину не будут слушать в вопросах стратегической безопасности
- СМИ: Путин предупреждал о кризисе отношений с НАТО в 2007 году
- Вашингтон проинформировал Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности
- Гинцбург: на изучение вакцины от коронавируса для детей нужно 3 месяца
- МВФ оценил последствия ситуации вокруг Украины для мировой экономики
- В ООН назвали ограничения на поездки из-за коронавируса контрпродуктивными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru