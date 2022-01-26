Кабмин выделил дополнительные 20 млрд рублей на лекарства от ковида

Из резервного фонда выделено более 20 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Отмечается, что более 15 миллиардов из выделенных средств будут использованы для приобретения незарегистрированных в России препаратов, чтобы лечить пациентов в больницах.

В списке закупок не менее 200 тысяч упаковок противовирусного лекарства молнупиравир и не менее 78 456 упаковок препарата - комбинации двух моноклональных антител.

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Восемь противовирусных препаратов, которые в настоящее время используются врачами при лечении других штаммов COVID-19, оказались эффективны и против разновидности вируса «омикрон», сообщает Cell Research.

Учёные из Германии изучили клеточные культуры и выяснили, что «омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам: активный метаболит молнупиравира; рибавирин; ремдезивир; фавиправир; нирматрелвир, активный ингредиент паксловида; нафамостат; камостат и апротинин.


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Фото: government.ru
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