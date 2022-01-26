Кабмин выделил дополнительные 20 млрд рублей на лекарства от ковида

Из резервного фонда выделено более 20 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Отмечается, что более 15 миллиардов из выделенных средств будут использованы для приобретения незарегистрированных в России препаратов, чтобы лечить пациентов в больницах.

В списке закупок не менее 200 тысяч упаковок противовирусного лекарства молнупиравир и не менее 78 456 упаковок препарата - комбинации двух моноклональных антител.