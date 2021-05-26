Не обязательная, а массовая. В Якутии определились с масштабами вакцинации от COVID-19
Геннадий Онищенко и Анатолий Кучерена взвесили все «за» и «против» обязательной прививки от коронавируса.
В Якутии не будет обязательной вакцинации от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев. Он подчеркнул, что в постановлении санитарного врача региона Маргариты Игнатьевой речь шла об организации массовой прививочной кампании.
«У нас же вакцинация добровольная. Речь идет о том, чтобы организовать массовую вакцинацию. Она не обязательная. Это, скорее, требования к работодателям, они должны создать условия для массовой вакцинации. Мы не обязываем людей», — заявил он.
Отмечается, что по указанию работодателя жители Якутии должны подойти в прививочный пункт, чтобы вакцинироваться от COVID-19 или написать отказ.
Комментируя появившиеся накануне в СМИ сообщения о том, что вакцинация от COVID-19 в Якутии будет обязательной, адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о том, имеют ли право региональные власти, с юридической точки зрения, объявить вакцинацию обязательной.
«Эти вопросы должны решать региональные власти, ответственность лежит на главном санитарном враче, на Ропотребнадзоре в конкретном субъекте России. Однозначно сказать нельзя, надо смотреть те нормативные акты, которые выпускаются – на основании чего руководители местного Роспотребнадзора пришли к такому выводу и такому решению. И только после этого можно сказать, нарушает ли такое решение федеральный закон», - заявил юрист.
В свою очередь, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что требования властей Якутии по вакцинации населения от коронавируса не являются нарушением прав человека. При этом он подчеркнул, что этот опыт стоило бы внедрить в Москве и других регионах России.
«Здесь ничего не нарушено. Потому что если вы работаете в сфере услуг, то входите в группу риска по производственным показателям. Я как работодатель должен обеспечить вам безопасные условия, чтобы вы не заболели коронавирусом, я вас должен привить и выдать все средства защиты. А вот если я вам это не обеспечу, вы вправе подать на меня в суд. При этом пожилые люди сюда не подходят, поскольку они входят в группу риска по медицинским показателям. С пенсии вы их не уволите, поэтому с ними надо работать. А всех остальных надо чесать под одну гребенку. Ваша обязанность – соблюдать технику безопасности», - заявил Онищенко.
Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. В документе содержится предложение о том, чтобы добавить прививку от COVID-19 в календарь наравне с профилактическими прививками от гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.
Напомним, на прошлой неделе главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление об обязательной иммунизации жителей. В нём отмечалось, что в первую очередь привиться от коронавируса обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Их могут не допустить к работе «в случае необоснованного отказа от вакцинирования». Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозит штраф в 200 тысяч рублей.
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