Не обязательная, а массовая. В Якутии определились с масштабами вакцинации от COVID-19

В Якутии не будет обязательной вакцинации от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев. Он подчеркнул, что в постановлении санитарного врача региона Маргариты Игнатьевой речь шла об организации массовой прививочной кампании.

«У нас же вакцинация добровольная. Речь идет о том, чтобы организовать массовую вакцинацию. Она не обязательная. Это, скорее, требования к работодателям, они должны создать условия для массовой вакцинации. Мы не обязываем людей», — заявил он.

Отмечается, что по указанию работодателя жители Якутии должны подойти в прививочный пункт, чтобы вакцинироваться от COVID-19 или написать отказ.

Комментируя появившиеся накануне в СМИ сообщения о том, что вакцинация от COVID-19 в Якутии будет обязательной, адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о том, имеют ли право региональные власти, с юридической точки зрения, объявить вакцинацию обязательной.

«Эти вопросы должны решать региональные власти, ответственность лежит на главном санитарном враче, на Ропотребнадзоре в конкретном субъекте России. Однозначно сказать нельзя, надо смотреть те нормативные акты, которые выпускаются – на основании чего руководители местного Роспотребнадзора пришли к такому выводу и такому решению. И только после этого можно сказать, нарушает ли такое решение федеральный закон», - заявил юрист.

В свою очередь, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что требования властей Якутии по вакцинации населения от коронавируса не являются нарушением прав человека. При этом он подчеркнул, что этот опыт стоило бы внедрить в Москве и других регионах России.

«Здесь ничего не нарушено. Потому что если вы работаете в сфере услуг, то входите в группу риска по производственным показателям. Я как работодатель должен обеспечить вам безопасные условия, чтобы вы не заболели коронавирусом, я вас должен привить и выдать все средства защиты. А вот если я вам это не обеспечу, вы вправе подать на меня в суд. При этом пожилые люди сюда не подходят, поскольку они входят в группу риска по медицинским показателям. С пенсии вы их не уволите, поэтому с ними надо работать. А всех остальных надо чесать под одну гребенку. Ваша обязанность – соблюдать технику безопасности», - заявил Онищенко.