Антинародная забава. Пьяных водителей хотят сажать и лишать автомобилей

С предложением конфисковать автомобиля у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими, выступило Госсобрание Башкирии. Депутаты ссылаются на статистику ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Сотрудники ГИБДД в ближайшее время проведут масштабные рейды, сообщили источники СМИ. Массовые проверки водителей пройдут во всех регионах России. По имеющимся данным, правоохранители проверят автолюбителей, которые управляют машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что считает неправильным подход ГИБДД, когда рейды проводятся «показушно» и несистематически.

«Это несправедливо и нерационально. Если цель – выполнить план, они ее достигают. Если это делается для того, чтобы предупреждать правонарушения, то, я думаю, ничего такого не происходит. как хотят? Я не понимаю этих рейдов опять же с точки зрения равенства перед законом. Люди должны понимать, что они несут ответственность перед законом в любой момент, а не только во время рейдов. Рейдовый принцип – избирательный подход, это я считаю принципиально неправильным. Кого-то выловят, да. А на следующей неделе поедут другие пьяные. Рейд должен быть круглогодично. Зачем эта показуха? Пополнить карманы?» - возмутился он.