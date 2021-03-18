Антинародная забава. Пьяных водителей хотят сажать и лишать автомобилей
Автоэксперты в интервью НСН заявили, что проблема пьянства за рулем не исчезнет, если просто ужесточать наказание.
С предложением конфисковать автомобиля у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими, выступило Госсобрание Башкирии. Депутаты ссылаются на статистику ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.
Сотрудники ГИБДД в ближайшее время проведут масштабные рейды, сообщили источники СМИ. Массовые проверки водителей пройдут во всех регионах России. По имеющимся данным, правоохранители проверят автолюбителей, которые управляют машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что считает неправильным подход ГИБДД, когда рейды проводятся «показушно» и несистематически.
«Это несправедливо и нерационально. Если цель – выполнить план, они ее достигают. Если это делается для того, чтобы предупреждать правонарушения, то, я думаю, ничего такого не происходит. как хотят? Я не понимаю этих рейдов опять же с точки зрения равенства перед законом. Люди должны понимать, что они несут ответственность перед законом в любой момент, а не только во время рейдов. Рейдовый принцип – избирательный подход, это я считаю принципиально неправильным. Кого-то выловят, да. А на следующей неделе поедут другие пьяные. Рейд должен быть круглогодично. Зачем эта показуха? Пополнить карманы?» - возмутился он.
Между тем, максимальный срок за повторное вождение в нетрезвом виде хотят увеличить с двух до трех лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Инициатива связана с тем, что МВД не видит существенного эффекта от действующих сейчас санкций в отношении водителей, которые садятся пьяными за руль.
С мнением, что рейды проводят больше для «показухи» согласен и автоэксперт Олег Осипов. В ответ на инициативу МВД увеличить максимальный срок за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет, он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от этого меньше пьяных на дорогах не станет.
«Это любимая забава – бороться с якобы пьяными водителями. На самом деле пьяниц и неадекватных людей за рулем хватает, но пока есть возможность откупиться и нет неотвратимости наказания, все эти запреты и ужесточения бессмысленны. На самом деле надо не ловить нарушителей, а воспитывать их и постоянно пропагандировать отказ от алкоголя. Когда люди увидят, что борьба с пьянством за рулем идет всерьез, а не так, что это просто повод остановить водителя и получить взятку, тогда ситуация изменится», - сказал Осипов.
Более 270 тыс. водителей в России за период с января по ноябрь прошлого года привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ТАСС в российской Госавтоинспекции, это почти на три процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
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