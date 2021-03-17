«Зачем эта показуха?» Рейды ГИБДД возмутили автомобилистов
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН высказался о нерациональном и избирательном подходе со стороны Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД в ближайшее время проведут масштабные рейды. Массовые проверки водителей пройдут во всех регионах России, утверждают СМИ со ссылкой на источники в Госавтоинспекции.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что считает неправильным подход ГИБДД, когда рейды проводятся «показушно» и несистематически.
«Это несправедливо и нерационально. Если цель – выполнить план, они ее достигают. Если это делается для того, чтобы предупреждать правонарушения, то, я думаю, ничего такого не происходит. С правонарушениями надо работать регулярно в определенном систематическом режиме. Или сегодня мы работаем, а завтра отдыхаем? Те, кто сегодня попал под раздачу, им не повезло, а завтра они ездят как хотят? Я не понимаю этих рейдов опять же с точки зрения равенства перед законом. Люди должны понимать, что они несут ответственность перед законом в любой момент, а не только во время рейдов. Рейдовый принцип – избирательный подход, это я считаю принципиально неправильным. Кого-то выловят, да. А на следующей неделе поедут другие пьяные. Рейд должен быть круглогодично. Зачем эта показуха? Пополнить карманы?» - возмутился он.
По информации СМИ, правоохранители проверят автолюбителей, которые управляют машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Остановят и водителей, которые ездят без водительских удостоверений и других необходимых документов. Также тщательной проверке подвергнутся таксисты. У них попросят документы, лицензии, соблюдение требований законодательства, включая миграционные.
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