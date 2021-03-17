«Зачем эта показуха?» Рейды ГИБДД возмутили автомобилистов

Сотрудники ГИБДД в ближайшее время проведут масштабные рейды. Массовые проверки водителей пройдут во всех регионах России, утверждают СМИ со ссылкой на источники в Госавтоинспекции.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что считает неправильным подход ГИБДД, когда рейды проводятся «показушно» и несистематически.