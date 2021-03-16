Повод для взятки? Автоэксперт осудил борьбу с пьяными водителями «по-северокорейски»

Максимальный срок за повторное вождение в нетрезвом виде хотят увеличить с двух до трех лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Инициатива связана с тем, что МВД не видит существенного эффекта от действующих сейчас санкций в отношении водителей, которые садятся пьяными за руль.

Автоэксперт Олег Осипов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что эта мера по ужесточению наказания не поможет.