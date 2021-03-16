Повод для взятки? Автоэксперт осудил борьбу с пьяными водителями «по-северокорейски»
Олег Осипов в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал не сажать, а «воспитывать» россиян.
Максимальный срок за повторное вождение в нетрезвом виде хотят увеличить с двух до трех лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Инициатива связана с тем, что МВД не видит существенного эффекта от действующих сейчас санкций в отношении водителей, которые садятся пьяными за руль.
Автоэксперт Олег Осипов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что эта мера по ужесточению наказания не поможет.
«Это любимая забава – бороться с якобы пьяными водителями. У нас такие нормы при определении степени опьянения, что они не соответствуют Венской международной конвенции, где прописана доза алкоголя в крови. На самом деле пьяниц и неадекватных людей за рулем хватает, но пока есть возможность откупиться и нет неотвратимости наказания, все эти запреты и ужесточения бессмысленны. У нас же чаще всего ловят тех, кто и не пьет за рулем, но приборы ГИБДД находят у них этот уровень алкоголя в крови. На самом деле надо не ловить нарушителей, а воспитывать их и постоянно пропагандировать отказ от алкоголя. Когда люди увидят, что борьба с пьянством за рулем идет всерьез, а не так, что это просто повод остановить водителя и получить взятку, тогда ситуация изменится. Воспитывать надо людей, а не просто сажать, но это, наверное, путь не для нас. Наш – северокорейский», - сказал Осипов.
Он также напомнил, что одними карательными мерами в мире принципе никогда ничего не добивались и привел в пример статистику по странам, в которых смертная казнь действует и отменена - в последних число убийств значительно меньше, напомнил автоэксперт.
«У тех, кто предлагает эти меры, только одно на уме – ужесточить, наказать. А чтобы понять, что на самом деле происходит и как с этим бороться – это, конечно, нужно хоть немножко подумать, если есть чем», - заключил Осипов.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин ранее в эфире НСН отметил, что алкозамки помогут снизить число пьяных ДТП.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 393 / сут.
Умерли
92 937+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 644 / сут.
- Белоруссия планирует создать совместный с РФ центр подготовки ВВС и ПВО
- Вице-премьер Крыма посмеялся над решением Крыма судиться из-за водной блокады
- Киев заявил о нежелании «бомбить Донбасс»
- Неизвестный штамм коронавируса обнаружили во Франции
- В России за сутки зарегистрировали 9 393 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru