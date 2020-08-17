Борзов: пьяных автомобилистов стоит лишать водительских и родительских прав

Музыкант Найк Борзов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Для пьяных водителей с детьми в салоне хотят ужесточить наказание

Для водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения перевозят детей, предложили ввести штраф в размере 90 тысяч рублей, а также лишать прав на срок от трёх до пяти лет.

Найк Борзов: «Мне кажется это правильным, хорошая инициатива. Я считаю, что в состоянии алкогольного опьянения садиться за руль, особенно с детьми, - это преступление. За такое можно и прав родительских лишать, не только прав на вождение», – отметил в интервью НСН Найк Борзов.

2

Тихановская заявила о желании стать национальным лидером

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности стать национальным лидером, чтобы провести новые президентские выборы в республике. В свою очередь, Александр Лукашенко отверг возможность перевыборов в Белоруссии.

Найк Борзов: «Я очень надеюсь, что белорусский народ получит не ту модель, о которой начали говорить в последнее время, вспоминая Украину и майдан. Я очень хочу, чтобы на примере Белоруссии возник новый социально-ориентированный строй – человеко-любящий, скажем так. Пусть это будет первый пример новой системы всему миру, позитивной, доброй по отношению к обычным людям», – поделился музыкант своим мнением с НСН.

3

Большая часть россиян готова воспользоваться беспилотным такси

Три четверти опрошенных россиян готовы были бы пользоваться беспилотным такси. Эта готовность растет с уровнем понимания технологии, говорится в исследовании НТИ «Автонет».

Найк Борзов: «Запишите меня тоже в эту категорию граждан. Я жду с нетерпением беспилотных такси, это будет круто», – сказал он НСН.

4

Американцы на фоне пандемии стали чаще делать пластику

В США на фоне пандемии вырос спрос на услуги пластических хирургов. Причиной является недовольство людей своей внешностью во время видеосовещаний.

Найк Борзов: «Конечно, сама ситуация очень смешная, на мой взгляд. Что ж, это новая реальность», – прокомментировал он в эфире НСН.

5

Первый концерт Найка Борзова после пандемии

21 августа состоится концерт Найка Борзова.

Найк Борзов: «Я исполню свои самые главные хиты, а также песни из нового альбома. Это будет первый концерт за полгода с начала пандемии. По эмоциям можно сравнить, как если бы солдат после двух лет срочной службы первый раз встретился со своей девушкой, по ощущениям это будет именно такой концерт», – пригласил слушателей НСН Найк Борзов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:Водительские ПраваАвторские НовостиНайк Борзов
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