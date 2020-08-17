Борзов: пьяных автомобилистов стоит лишать водительских и родительских прав

Найк Борзов: «Я исполню свои самые главные хиты, а также песни из нового альбома. Это будет первый концерт за полгода с начала пандемии. По эмоциям можно сравнить, как если бы солдат после двух лет срочной службы первый раз встретился со своей девушкой, по ощущениям это будет именно такой концерт», – пригласил слушателей НСН Найк Борзов.

