По его словам, тотальное ограничение VPN‑сервисов может навредить тем, кому доступ к заблокированным иностранным ресурсам необходим для работы. Кусков заявил о необходимости создания государственного VPN.

«Повальное ограждение страны от VPN даже вредно, потому что есть колоссальное количество людей, которые из‑за своей рабочей деятельности нуждаются в доступе к иностранным ресурсам, которые заблокированы. Обязательно нужен государственный VPN. Я не думаю, что отечественный VPN должен стоить огромных денег. Если государство заинтересовано в развитии, то такой сервис должен быть бесплатным для пользователей. Разработка может стоить разных денег, но речи о баснословных суммах в миллиарды рублей не идёт», — добавил эксперт.

Ранее адвокат Вероника Полякова предостерегла россиян от пересылки инструкций по настройке VPN и прокси. По ее словам, это может стать причиной привлечения к ответственности, даже если речь идет о сервисах, не запрещенных в России.

