ЕС может отказаться от 21 пакета антироссийских санкций из-за разногласий
Европейский союз рассматривает как минимум три сценария выхода из тупика, в котором оказались переговоры по 21-му пакету санкций против России, сообщает Bloomberg.
Предложенные меры оказался заблокированы на прошлой неделе после того, как Греция подтвердила своё несогласие об ограничении европейским компаниям поставки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Среди обсуждаемых вариантов — 24-месячный переходный период перед введением ограничений, полный отказ от этой меры или отзыв всего санкционного пакета.
Кроме того, обсуждается компромисс в виде разрешения исполнять действующие контракты. Заморозку потолка цен на российскую нефть могут продлить, даже если остальные предложения согласовать не удастся.
Ранее стало известно, что правительства стран отказываются поддерживать меры, способные нанести ущерб крупнейшим компаниям их стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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