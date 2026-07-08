Россиян призвали не пересылать в чатах инструкции по VPN и прокси

Она указала, что в зону риска попадают граждане, которые публично подробно рассказывают о конкретных приложениях и их преимуществах, ресурсах для их скачивания, объясняют процесс установки и настройки. В данном случае ответственность может наступить за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к заблокированным в РФ ресурсам.

Эксперт отметила, что осторожность следует проявлять везде, в том числе домовых чатах. Исключение составляет лишь личная переписка - она защищена нормами о тайне частной жизни.

«Государство продолжает ужесточать контроль... в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего развития правоприменительной практики в этой сфере», — заключила юрист.

Ранее в Саратовской областной думе призвали запретить VPN из-за сообщений о дефиците топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

