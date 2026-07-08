Россиян призвали не пересылать в чатах инструкции по VPN и прокси
Пересылка инструкций по настройке VPN и прокси может стать причиной привлечения к ответственности, даже если речь идёт о сервисах, которй в России не запрещены. Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.
Она указала, что в зону риска попадают граждане, которые публично подробно рассказывают о конкретных приложениях и их преимуществах, ресурсах для их скачивания, объясняют процесс установки и настройки. В данном случае ответственность может наступить за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к заблокированным в РФ ресурсам.
Эксперт отметила, что осторожность следует проявлять везде, в том числе домовых чатах. Исключение составляет лишь личная переписка - она защищена нормами о тайне частной жизни.
«Государство продолжает ужесточать контроль... в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего развития правоприменительной практики в этой сфере», — заключила юрист.
Ранее в Саратовской областной думе призвали запретить VPN из-за сообщений о дефиците топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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