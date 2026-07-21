СМИ: Зеленский может сменить Сырского на командующего Объединенными силами ВСУ Драпатого

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего Вооружёнными силами Александра Сырского на фоне массовых протестов после увольнения с должности министра обороны Михаила Федорова, сообщает Bloomberg.

СМИ: Зеленский не обсуждал с командирами возможную отставку Сырского

По словам источников агентства, глава государства, скорее всего, назначит на место Сырского командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого. Это может произойти в течение нескольких дней.

По другим данным, окончательное решение по этому вопросу не принято, а в списке потенциальных кандидатов значатся 11 человек. Помощник Зеленского Дмитрий Литвин отказался от комментариев.

Ранее на Украине назвали отставку главкома ВСУ Сырского вопросом времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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