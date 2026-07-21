СМИ: Зеленский может сменить Сырского на командующего Объединенными силами ВСУ Драпатого

По словам источников агентства, глава государства, скорее всего, назначит на место Сырского командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого. Это может произойти в течение нескольких дней.

По другим данным, окончательное решение по этому вопросу не принято, а в списке потенциальных кандидатов значатся 11 человек. Помощник Зеленского Дмитрий Литвин отказался от комментариев.

Ранее на Украине назвали отставку главкома ВСУ Сырского вопросом времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

