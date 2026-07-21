Российским аграриям из-за дефицита топливо предложено перейти на печное топливо
На фоне топливного кризиса в России Минсельхоз предложил аграриям рассмотреть возможность использования печного топлива, которое обычно применяют в паровых котлах и промышленных печах, и дизеля с повышенным содержанием серы (стандартов «Евро-2» и «Евро-3»), сообщает «Коммерсант».
Об этом следует из письма директора департамента растениеводства Андрея Артикулова. Ведомство запросило у региональных органов агропромышленного комплекса информацию о готовности хозяйств закупать такое топливо. Отмечается, что Минэнерго подтвердило возможность его производства.
По словам экспертов, печное топливо и низкокачественный дизель подходят только для старой советской техники, тогда как современные импортные тракторы и комбайны более требовательны к качеству топлива. Гендиректор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская указала, что использование печного топлива в современной технике категорически запрещено, поскольку может привести к серьёзным поломкам, а ремонт обойдётся значительно дороже возможной экономии.
Ранее стало известно, что в России рекордно подорожал ремонт автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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