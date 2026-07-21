Российским аграриям из-за дефицита топливо предложено перейти на печное топливо

Об этом следует из письма директора департамента растениеводства Андрея Артикулова. Ведомство запросило у региональных органов агропромышленного комплекса информацию о готовности хозяйств закупать такое топливо. Отмечается, что Минэнерго подтвердило возможность его производства.

По словам экспертов, печное топливо и низкокачественный дизель подходят только для старой советской техники, тогда как современные импортные тракторы и комбайны более требовательны к качеству топлива. Гендиректор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская указала, что использование печного топлива в современной технике категорически запрещено, поскольку может привести к серьёзным поломкам, а ремонт обойдётся значительно дороже возможной экономии.

Ранее стало известно, что в России рекордно подорожал ремонт автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

