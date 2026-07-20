Эксперт спрогнозировал новую волну блокировок VPN в конце лета-начале осени

Стабилизация в работе VPN в России - временная техническая пауза, новая волна блокировок ожидается в конце лета-начале осени. Об этом заявил технический директор компании «Стахановец», эксперт в области информационных технологий, ИИ и ИБ Сергей Щербаков в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист указал, что ранее системы глубокого анализа трафика работали в режиме грубого подавления, вырезая пакеты по формальным признакам, что провоцировало массовые обрывы. Теперь инженеры занялись сбором данных, они пытаются понять не только факт использования VPN, а поведение сервиса — задействованные порты, частоту переподключений, использование методов маскировки.

«Стабильность, которую видят пользователи, означает лишь то, что алгоритмы перекалибровываются и пока не применяются в полную силу», — считает Щербаков.

Также эксперт допустил, что пользователи «просто привыкли». По его словам, большинство продвинутых россиян не полагаются на один сервис, а используют два-три клиента, ручную настройку протоколов и смену портов. Все это «создает иллюзию стабильности».

Щербаков допустил новую волну ограничений VPN ближе к осени.

«Операторы накопили достаточно статистики, чтобы перейти от тотальных блокировок к точечному удушению качества. Вместо полного обрыва соединения мы увидим искусственное снижение скорости в моменты пиковой активности, задержки при открытии страниц и проблемы с передачей больших файлов», — предположил эксперт.

Он указал, что такие ограничения сложнее обойти, поскольку пользователи не видят четкой ошибки соединения. Кроме того, Щербаков спрогнозировал усиление анализа временных интервалов между пакетами, которые большинство текущих сервисов не умеет маскировать.

Между тем адвокат Вероника Полякова предостерегла россиян от пересылки инструкций по настройке VPN и прокси. По ее словам, это может стать причиной привлечения к ответственности, даже если речь идет о сервисах, не запрещенных в России.

