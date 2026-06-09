Операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix по своим каналам, в этом нет никакого нарушения, если сервисы не запрещены в России, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Билайн наладил прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, не работающим в России, но при этом не запрещенным, сообщил РБК гендиректор компании Сергей Анохин. Речь идет о Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряде других ресурсов, доступ к которым теперь открыт с 9 июня в рамках подписки. Клименко уверен, что у властей нет к этому претензий.