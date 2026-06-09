Клименко объяснил, как мобильные операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix
Герман Клименко заявил НСН, что в России нет запрета на посещение зарубежных сайтов, только на посещение официально запрещенных.
Операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix по своим каналам, в этом нет никакого нарушения, если сервисы не запрещены в России, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Билайн наладил прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, не работающим в России, но при этом не запрещенным, сообщил РБК гендиректор компании Сергей Анохин. Речь идет о Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряде других ресурсов, доступ к которым теперь открыт с 9 июня в рамках подписки. Клименко уверен, что у властей нет к этому претензий.
«У нас нет запрета на посещение зарубежных сайтов, только на посещение запрещенных, которые могут быть и российскими, и зарубежными. Если оператор эти требования выполняет, проблем никаких нет. То, что Билайн дал доступ к сайтам, которые отказываются россиянам в доступе с русских IP, интересное решение. Надо посмотреть, как это работает. Я думаю, что к операторам у нашего государства к этому нет никаких претензий. Основная задача операторов – предоставлять сервис и выполнять законодательство. Доступ – это не нарушение, это значит, что оператор по своим каналам решил этот вопрос», - отметил он.
Операторы связи (в частности, «Билайн» и Т2) предложили легализовать доступ к зарубежным сервисам и нейросетям без использования сторонних VPN на ПМЭФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России три года падает спрос на вечерние платья к выпускному
- Клименко объяснил, как мобильные операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix
- Без DDoS-атак: Киберпреступники перешли на воровство коммерческой информации
- СМИ: На Аллу Пугачеву подали в суд из-за неоплаченных счетов в РФ
- Дизайнер Гуляев: Стильно одеться на выпускной можно за 20 тысяч рублей
- Отметить выпускной в ресторане стало дороже на 40%
- «Задыхающихся» без кондиционера сотрудников офисов отправили в трудовую инспекцию
- Депутат Смолин рассказал, для чего учителя будут использовать ИИ
- Сенатор Джабаров: Украина должна компенсировать России ущерб за Донбасс
- Депутаты запретили размещать социальную рекламу на ресурсах иноагентов