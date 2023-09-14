Концерт «Ленинграда» в Москве 16 сентября не состоится
Концерт группы «Ленинград», который должен был состояться 16 сентября в «Лужниках», отменен, подтвердил НСН источник, близкий к билетным операторам.
При этом собеседник агентства не уточнил причины отмены.
Накануне в компании «Кассир.ру» сообщили НСН, что там ждут «прояснение информации» от организаторов.
Представители Сергея Шнурова не ответили на запрос НСН.
Информация о концерте «Ленинграда» в «Лужниках» 16 сентября появилась в середине мая.
В конце августа на одном из сайтов, якобы связанных с «Ленинградом», появилось сообщение об отмене московского концерта. Там утверждалось, что мероприятие отменено «по независящим от группы причинам», а продажу билетов «приостановили организаторы».
В сентябре информация о концерте исчезла с сайтов компании-организатора и «Лужников».
Этим летом был отменен запланированный на 10 июня стадионный концерт «Ленинграда» в Минске. При этом, по данным НСН, Сергей Шнуров недавно выступал в Москве на корпоративе одной крупной компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru