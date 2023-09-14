Концерт «Ленинграда» в Москве 16 сентября не состоится

Представители Сергея Шнурова не ответили на запрос НСН.

Информация о концерте «Ленинграда» в «Лужниках» 16 сентября появилась в середине мая.

В конце августа на одном из сайтов, якобы связанных с «Ленинградом», появилось сообщение об отмене московского концерта. Там утверждалось, что мероприятие отменено «по независящим от группы причинам», а продажу билетов «приостановили организаторы».

В сентябре информация о концерте исчезла с сайтов компании-организатора и «Лужников».

Этим летом был отменен запланированный на 10 июня стадионный концерт «Ленинграда» в Минске. При этом, по данным НСН, Сергей Шнуров недавно выступал в Москве на корпоративе одной крупной компании.

