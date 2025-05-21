Тишковец опроверг прогнозы об аномально жарком лете в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН назвал «бредом» прогнозы о летних торнадо и ураганах.

Предстоящее лето в России будет теплее и засушливее климатической нормы, но аномальной жары не ожидается, заявил НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Летом 2025 года по всей России ожидается необычайно жаркая погода, в некоторых регионах возможны засухи, рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды», передает РБК. Тишковец подтвердил, что возможен дефицит осадков, но всего в 10-20%.

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«Я не вижу никакой аномальной жары предстоящим летом. Будет умеренное лето, чуть теплее, чем положено по климатической норме. По осадкам, думаю, что будет недобор. Особенно это коснется западной части России – от Ленинградской области и до самого юга. Но это не такой грандиозный дефицит осадков – 10-20%. По предварительным прогнозам, лето будет усредненное, без бешеной жары и холода. Конечно, будут волны потепления до 30 градусов. В этом нет ничего необычного», - отметил он.

Также синоптик назвал «бредом» прогнозы о летних торнадо и ураганах. По его словам, подобные явления нельзя предсказать заранее.

«Более точный прогноз по лету будет в конце мая. Мне периодически попадался бред о том, что у нас будут торнадо, ураганы летом. Я не знаю, откуда берутся такие прогнозы. Нет методик, которые видят такие опасные явления погоды на такую перспективу. Не знаю, зачем людей пугают и накручивают такой бредятиной. Будут ливни летом? Будут. Будут грозы? Будут. Это иногда сопровождается сильным ветром, для лета штормовые ветра – это норма. Но мы можем пока прогнозировать только температурный фон и количество осадков», - подытожил собеседник НСН.

Летняя погода придет в центр европейской части России в ближайшие выходные — 24 и 25 мая, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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