«Не из-за курса рубля»: Аналитик подтвердил вынужденное снижение цен на смартфоны

Торговые сети вынуждены снижать цены на смартфоны из-за значительного снижения спроса, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее экономист Николай Переславский заявил, что цены на смартфоны в России начали снижаться из-за укрепления рубля. По его словам, это же касается автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов, а также некоторых лекарственных средств, комплектующих для компьютеров.



«К сожалению, это выводы, которые лежат на поверхности, они не являются правдой. Цены на смартфоны в начале марта поднялись на 70-100%, почти двукратный рост был. Снижение цен сегодня связано с низкой покупательной способностью и с отсутствующим спросом – для розницы важно продавать смартфоны, чтобы поддерживать возможность платить аренду, налоги, зарплату. Сегодня снижение цен напрямую зависит от торговой сети, от региона, но в целом спрос год к году упал на 50% в штучном выражении. Розница не способна поддерживать себя в том же объеме, что раньше, снижение цен – вынужденная мера, на которую они идут. К курсу рубля это не имеет никакого отношения, потому что поставок на данный момент нет», - объяснил Муртазин.