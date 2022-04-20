«Без проблем и без iPhone»: Россиянам пообещали осень без дефицита смартфонов
К лету или осени будут выстроены новые цепочки поставки смартфонов, при этом количество доступных брендов может снизиться, сказал в эфире НСН Денис Кусков.
Россияне не останутся без смартфонов, несмотря на их нынешний дефицит, однако рискуют лишиться продукции Apple и Samsung, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
По данным «Коммерсанта», запасов новых смартфонов в России осталось на три-четыре месяца, при этом с середины марта их поставок почти нет.
«Изначально, когда началась спецоперация, я говорил, что примерно на шесть месяцев хватает запасов. Учитывая, что прошло два месяца, цифры совершенно адекватные. Действительно, большинство старых логистических поставок прекратилось. Сейчас можно что-то поставлять только новыми вариантами параллельного импорта, а не привычными. Из-за подорожания спрос, конечно же, уменьшился. Но здесь я не вижу каких-то особых проблем. Думаю, что к лету или осени будут выстроены новые цепочки», - сказал Кусков.
При этом он допустил, что россияне останутся без iPhone и продукции ряда других брендов.
«Да, бренды поменяются. Понятно, что компания Apple отказалась, Samsung тоже. Возможно, их будет меньше, но в общей совокупности смартфонов будет достаточно. Поставки точно будут. Здесь вопрос, будут ли они в крупных сетях или небольших. Есть масса вариантов поставок оборудования даже тех компаний, которые отказались, но только уже другими схемами. Для больших компаний это проблематично, для маленьких – проблем нет», - разъяснил гендиректор Telecom Daily.
Кусков также отметил, что «дружественный» Китай пока находится во «временном ступоре».
«Китай является дружественным в кавычках. Мы понимаем, что каждый ищет свою выгоду. На сегодняшний день компания Huawei (бренды Huawei и Honor) тоже запретила поставки своего оборудования, это касается и базовых станций. Они выдерживают политику "временного ступора", пока не определятся со своим мнением по текущей ситуации», - считает эксперт.
Он также посоветовал россиянам покупать подержанные смартфоны в магазинах, дающих на них гарантию.
«Как и в любой отрасли, например в автомобильной, где есть Trade in (обмен старого автомобиля на новый с доплатой – прим. НСН), в этом нет ничего плохого. Покупка через магазин, например, "Яндекс", который этим занялся не так давно, или "Связной" - это гораздо лучше, чем покупать напрямую, потому что есть какая-то гарантия дальнейшей работы смартфона», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале марта эксперты, опрошенные НСН, признали, что российских обладателей смартфонов могут отключить от операционных систем Android и iOS, после чего гаджеты превратятся в «кирпичи», однако вероятность этого невелика.
Вскоре американская компания Apple заявила, что не будет продавать в России новые продукты с весенней презентации новинок. В частности, в продажу не поступит новый iPhone SE.
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