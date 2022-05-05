Экономист спрогнозировал падение цен на электронику
Мнение о том, что цены застыли на отметках, достигнутых в период обвала рубля, ошибочно, сообщает «Прайм» со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.
По его словам, прежде всего речь идёт об автозапчастях, строительной технике и отделочных материалах, ряде лекарств, компьютерных комплектующих и сетевом оборудовании.
Как отмечает эксперт, так как таких позиций много, они создают ощущение того, что цены «задраны», что на самом деле не является правдой.
Переславский напомнил о том, что цены на ряд позиций опустились по мере укрепления рубля — например, на смартфоны.
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что нынешний курс рубля поддерживается искусственно и в любой момент может упасть на 10-20%. А экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев на пресс-конференции в НСН отметил, что курс доллара меньше 70 рублей не выгоден российским властям.
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