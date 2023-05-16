«Где гуманизм?»: Собаководы возмутились решением ГД об усыплении животных

Во многих регионах власти даже не попробовали реализовать программу отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животного, сказала НСН Олеся Борисенко.

Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила, что во многих регионах хотят быстрыми методами решить вопрос с бездомными животными.

«Истерика и показуха!»: Зоозащитники выступили против усыпления бездомных животных

Госдума одобрила в первом чтении поправки к законопроекту «Об ответственном обращении с животными», согласно которым регионы, в том числе, получат право усыплять бездомных животных, у которых после отлова не нашлось хозяев. У региональных властей появится возможность проводить эвтаназию безнадзорных животных. Борисенко считает, что в полной мере региональные власти не реализовали программу отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животного.

«Программа ОСВВ во многих регионах провалена, потому что на местах не хотят заниматься этим вопросом. Многие просто хотят быстрые методы. Проблема становится острее и теперь нам говорят об усыплении. Мне кажется, что такая инициатива не очень хорошая в контексте всей проблемы реализации ОСВВ», - сказала Борисенко.

Власти Москвы отказались от идеи расстреливать бездомных животных

Собеседница НСН заявила, что содержание собаки в приюте должно быть до определенного периода.

«Понятно, что власти не будут содержать животное в приюте всю жизнь. Разумеется, должен быть ограниченный период, а дальше либо эвтаназия, либо передать животное волонтерам, которые могут взять ее на передержку. Что касается эвтаназии, то как и в каком количестве будут усыплять животных? Если регион не хочет строить приюты, а будет повально усыплять, то где гуманизм?», - вопрошает Борисенко.

Собаковод также отметила, что умерщвленные животные подлежат кремации.

«Собак кремируют – это обязывает законодательство. Владельцы домашних животных не имеют право закапывать труп собаки в землю. В случае смерти животного нужно отнести его в ветклинику или вызвать специальную службу», - пояснила Борисенко.

Ранее Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила, что в России необходимо ввести учет собак, который поможет решить целый ряд проблем, включая самовыгул.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ГосдумаСобакиБездомные Животные

Горячие новости

Все новости

партнеры