«Где гуманизм?»: Собаководы возмутились решением ГД об усыплении животных

Собеседница НСН заявила, что содержание собаки в приюте должно быть до определенного периода.

«Понятно, что власти не будут содержать животное в приюте всю жизнь. Разумеется, должен быть ограниченный период, а дальше либо эвтаназия, либо передать животное волонтерам, которые могут взять ее на передержку. Что касается эвтаназии, то как и в каком количестве будут усыплять животных? Если регион не хочет строить приюты, а будет повально усыплять, то где гуманизм?», - вопрошает Борисенко.

Собаковод также отметила, что умерщвленные животные подлежат кремации.

«Собак кремируют – это обязывает законодательство. Владельцы домашних животных не имеют право закапывать труп собаки в землю. В случае смерти животного нужно отнести его в ветклинику или вызвать специальную службу», - пояснила Борисенко.

Ранее Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила, что в России необходимо ввести учет собак, который поможет решить целый ряд проблем, включая самовыгул.

