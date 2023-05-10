«Самовыгул – зло!»: В России предложили создать единую базу собак

«Тут вопрос в том, как доказать, что это хозяин собаки, у нас нет регистрации собак. Любой человек, который выбросил собаку или выгуливает ее таким образом, может сказать, что это не его собака. Как вы ему штраф назначите? У нас нет работающих инструментов. Как идентифицировать собаку? У собаки может быть несколько владельцев. Как доказать, если у собаки нет чипа и прививок даже? По закону нельзя установить владельца, пока нет официальной регистрации, постановки на учет. Нужна единая государственная база. Если мы поймали собаку на самовыгуле, как мы узнаем, чья она? А показания соседей могут различаться», - объяснила она.

Со своей стороны, первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН рассказал, что регионы уже могут вводить штрафы за подобные нарушения.

«Еще год назад регионам дали полномочия запрещать самовыгул и вводить штрафы. Такая возможность уже есть, многие регионы этим правом воспользовались. Для этого не надо вносить инициативы на федеральном уровне. Самовыгул - это действительно зло, многие нападения с трагическим исходом случаются по этой причине. Когда вводят такие штрафы, они выполняют превентивную функцию. Когда человек понимает, что теперь за самовыгул штрафуют, он не будет выгонять свою собаку на улицу. У нас бывает так, что утром ворота откроют, пусть собачка побегает», - добавил он.

Если закон об усыплении бездомных собак примут, российские власти распишутся в своей неспособности решать элементарные проблемы. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев.

