Власти Москвы отказались от идеи расстреливать бездомных животных
Московские власти не рассматривают вопрос отстрела бродячих животных, заявил начальник управления жилищной политики и благоустройства дворовых территории департамента ЖКХ Москвы. Его слова приводит агентство «Москва».
По словам Кормилицына, департамент ЖКХ в целом поддерживает законопроект, поскольку нынешний порядок обращения с бродячими животными в столице не изменится. Животные по-прежнему будут отлавливаться и содержаться в городских приютах, а кастрированных собак и кошек не будут отпускать в естественную среду обитания, как это делалось ранее.
Отстрел животных, отметил он, может быть актуален в ряде российских регионов, но в Москве этот вопрос не рассматривается.
Ранее вице-президент общественного объединения "Московское общество защиты животных" Кирилл Горячев в разговоре с НСН выразил мнение, что российские власти распишутся в собственной слабости, приняв закон об усыплении бездомных животных. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Песков: Москва приветствует любые меры по урегулированию ситуации на Украине
- Rutube опроверг информацию о намерении потратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры
- В Саратове у химического завода обнаружили боевые выстрелы от гранатомета
- Бизнес-омбудсмен заступился за задержанную за неуплату налогов Блиновскую
- В Татарстане обрушилась стена строящегося трехэтажного дома
- Песков назвал «желтыми измышлениями» сообщения о попытке покушения на Путина с дрона
- СК возбудил дело после взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске
- Песков объяснил ночной визит Путина в Кремль
- МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины
- Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru