Власти Москвы отказались от идеи расстреливать бездомных животных

По словам Кормилицына, департамент ЖКХ в целом поддерживает законопроект, поскольку нынешний порядок обращения с бродячими животными в столице не изменится. Животные по-прежнему будут отлавливаться и содержаться в городских приютах, а кастрированных собак и кошек не будут отпускать в естественную среду обитания, как это делалось ранее.

Отстрел животных, отметил он, может быть актуален в ряде российских регионов, но в Москве этот вопрос не рассматривается.

Ранее вице-президент общественного объединения "Московское общество защиты животных" Кирилл Горячев в разговоре с НСН выразил мнение, что российские власти распишутся в собственной слабости, приняв закон об усыплении бездомных животных. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

