«Истерика и показуха!»: Зоозащитники выступили против усыпления бездомных животных

Ранее правительство поддержало законопроект «Единой России» и «Новых людей», согласно которому регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей. Субъекты федерации смогут регулировать это своими законами. Законопроект может быть принят Госдумой уже 16 мая. Необходимость таких норм объясняется неблагоприятной обстановкой в нескольких регионах. Горячев заявил, что государство распишется в своей беспомощности, если соответствующий закон будет принят.

«Мне не совсем понятно, каким образом возможно его принять, поскольку это закон по предметам совместного ведения. Дается стандартное время на поправки к нему. Непонятно, к чему такая спешка, хотя, судя по статистике и объективным данным, о резком ухудшении ситуации говорить не приходится. На мой взгляд, это не более, чем нагнетание истерии со стороны отдельных нерадивых губернаторов. Если же такой закон примут, безусловно, это будет большим шагом назад относительно того, к чему Россия изначально шла, того курса, который она взяла. Мы продемонстрируем своим гражданам, которые голосовали за Конституцию, где есть соответствующая статья о гуманном отношении к животным, что нашей стране это не по зубам. Вроде бы у нас богатое и сильное государство, а вместе с тем мы не можем справиться с элементарной проблемой», — сказал Горячев.

Собеседник НСН призвал не опираться на мнение местного населения при решении дальнейшей судьбы бродячих собак.

«Все прекрасно понимают, как формируется общественное мнение. Если уж на государственном уровне кучка людей может устроить, обладая административным ресурсом, истерику по любому поводу, не опираясь ни на научные данные, ни на какой-то серьезный подход, то что можно в этом отношении сделать на местном уровне? Фактически работа с бездомными собаками сведется к показухе. Почему, например, меры безопасности вводятся после терактов, а не до них? Потому что местной власти надо показать, что она якобы работает. Но это не имеет никакого отношения к системному решению проблемы. То же самое происходит и здесь», — подытожил зоозащитник.

Ранее депутаты парламента Оренбургской области направили в Госдуму инициативу об усыплении агрессивных бездомных собак. Кроме того, умерщвлению будет подлежать пойманная собака, которая не найдет своего хозяина в течение 30 дней. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

