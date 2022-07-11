«Не гоним быстро»: Экс-советник Путина поддержал смягчение наказания за утечки данных

Накануне сообщалось, что Минцифры может смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных. Так, чиновники обсуждают возможность снижения размера штрафов и даже их отсутствие за первый инцидент. Герман Клименко отметил, что такое решение будет логичным и разумным.

«Для того, чтобы наказывать компании, нужно выпустить какие-то формальные требования. Как у пожарников: должен быть огнетушитель и так далее. У нас таких историй нет и просто наказывать компании за то, что по техническим причинам или из-за DDoS-атак произошли утечки, бессмысленно. Любое наказание преследует цель стимулирования, а у нас пока нет понятия требований к компаниям для сохранения персональных данных. Поэтому позиция Минцифры крайне разумна, логично действовать постепенно. Основная задача сейчас не определить, какой объем штрафов будет, например, с Яндекса, а определить, какие должны быть требования к компаниям», - сказал Клименко.

По его словам, в России необходимо выработать требования к тому, чтобы добросовестные компании могли исполнять решения и не нести ответственность в случае непредвиденных ситуаций.