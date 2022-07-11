«Не гоним быстро»: Экс-советник Путина поддержал смягчение наказания за утечки данных
Сначала необходимо определить, какие требования должны быть к компаниям для сохранения персональных данных, заявил в эфире НСН Герман Клименко.
Штрафы для бизнеса за утечку персональных данных необходимо смягчить, так как в России еще нет требований к компаниям для их сохранения, любое наказание должно преследовать цель стимулирования, заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Минцифры может смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных. Так, чиновники обсуждают возможность снижения размера штрафов и даже их отсутствие за первый инцидент. Герман Клименко отметил, что такое решение будет логичным и разумным.
«Для того, чтобы наказывать компании, нужно выпустить какие-то формальные требования. Как у пожарников: должен быть огнетушитель и так далее. У нас таких историй нет и просто наказывать компании за то, что по техническим причинам или из-за DDoS-атак произошли утечки, бессмысленно. Любое наказание преследует цель стимулирования, а у нас пока нет понятия требований к компаниям для сохранения персональных данных. Поэтому позиция Минцифры крайне разумна, логично действовать постепенно. Основная задача сейчас не определить, какой объем штрафов будет, например, с Яндекса, а определить, какие должны быть требования к компаниям», - сказал Клименко.
По его словам, в России необходимо выработать требования к тому, чтобы добросовестные компании могли исполнять решения и не нести ответственность в случае непредвиденных ситуаций.
«Например, в США есть специализированные хостинги для хранения персональных данных. То есть, если компания работает с такими данными, она должна их часть хранить где-то там. Если оттуда утекли данные, то ответственность уже находится на хостинге и так далее. Возможно, должны быть требования по персоналу. А в отсутствие требований совершенно непонятно… Поэтому здесь нужно, помимо стремления наказать, выработать требования к тому, чтобы добросовестные компании могли исполнять решения и не нести ответственность в случае форс-мажора», - отметил Клименко.
Также экс-советник президента подчеркнул, что законодательство о персональных данных является «хрупкой отраслью», поэтому с принятием соответствующих законов не стоит спешить. Он указал, что необходимо все тщательно проработать.
«Сейчас идут переговоры по вопросам обеспечения сохранности персональных данных, это законодательная история, она очень сложная. Вряд ли имеет смысл гнать очень быстро. Конечно, утечки данных есть, но я хочу напомнить, что на дорогах погибают по 20 тысяч человек, а мы не предъявляем требования к производителям автомобилей. А утечка данных все-таки пока к гибели людей не приводит. Это очень хрупкая отрасль, мы видим, что действительно есть большие проблемы. Подход к законодательству о персданных – это очень чуткий и тонкий закон, где торопиться не надо и вполне можно подождать следующего года или осенней сессии», - резюмировал Клименко.
Ранее комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал поправку к законопроекту об усилении защиты персональных данных россиян, обязывающую операторов персональных данных в течение суток с момента выявления утечки данных сообщать о ней уполномоченным органам власти. Законопроект предполагает введение оборотного штрафа до 1% и увеличение его до 3%, если компания будет скрывать инцидент. Как отмечал депутат Госдумы Александр Хинштейн, у бизнеса должна быть мотивация сохранять данные пользователей в безопасности.
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