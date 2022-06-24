В Минцифры заявили о непрекращающихся кибератаках на «Госуслуги»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ в своём Telegram-канале заявило, что уже больше суток успешно отражает кибератаки на «Госуслуги» с украинской стороны.
В ведомстве рассказали, что было заблокировано свыше 46 тысяч IP-адресов, участвовавших в атаке, зарегистрированные в США, Нидерландах, Великобритании, ФРГ и других странах.
«Проникнуть в инфраструктуру, нанести ущерб порталу или получить персональные данные пользователей злоумышленникам не удалось. Все атаки оперативно отражаются. Системы безопасности Госуслуг продолжают работать в штатном режиме», - отметили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что Ни одной жалобы на доступность портала «Госуслуги» 23 июня не поступило.
Ранее в Минцифры заявили о высокоуровневых DDoS-атаках, отметив, что целью хакеров являются «мобильное приложение, платёжная система и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России».
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