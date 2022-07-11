СМИ: Минцифры может смягчить наказание компаний за утечки данных

Отмечается, что министерство еще в мае согласовало законопроект, который предполагает введение штрафа в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если компания своевременно не сообщила об утечке Роскомнадзору. На сегодняшний день, согласно КоАП, максимальный штраф для бизнеса за утечку персональных данных составляет 500 тысяч рублей.

По данным источников издания, Минцифры согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки. Также уточняется, что министерство может уменьшить размер штрафа за утечку ниже 1% от оборота, однако этот вопрос еще обсуждается. Кроме того, обсуждалась возможность снизить штраф за утаивание от Роскомнадзора факта утечки.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал поправку к законопроекту об усилении защиты персональных данных россиян, обязывающую операторов персональных данных в течение суток с момента выявления утечки данных сообщать о ней уполномоченным органам власти.

