«Яндекс.Практикум» проводит проверку по возможной утечке данных пользователей

По данным сервиса, проводится внутреннее расследование. В «Яндексе» отметили, что платежные данные и пароли не были скомпрометированы.

Информация об утечке появилась в телеграм-канале «Утечки информации». Отмечалось, что в свободном доступе появились данные 300 тысяч пользователей сервиса с указанием e-mail, телефонов и Яндекс ID.

