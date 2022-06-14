«Яндекс.Практикум» проводит проверку по возможной утечке данных пользователей
Сервис по онлайн-обучению «Яндекс.Практикум» проводит проверку по возможной утечке личных данных пользователей платформы. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным сервиса, проводится внутреннее расследование. В «Яндексе» отметили, что платежные данные и пароли не были скомпрометированы.
Информация об утечке появилась в телеграм-канале «Утечки информации». Отмечалось, что в свободном доступе появились данные 300 тысяч пользователей сервиса с указанием e-mail, телефонов и Яндекс ID.
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