Сервис «Туту.ру» расследует утечку данных клиентов
Сервис покупки билетов «Туту.ру» инициировал расследование утечки данных клиентов из раздела «автобусы», сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что у хакеров оказалась таблица, содержащая технические данные раздела «автобусы». Уточняется, что платежные данные клиентов не пострадали.
«Туту.ру» отмечает, продолжаются волны DDoS, а также атаки на почту, однако «положить» сайт или взломать данные хакерам не удавалось.
Ранее в интернет «утекли» фамилии и имена, номера телефонов и почтовые адреса для отправки чека.
Напомним, сервис по онлайн-обучению «Яндекс.Практикум» проводит проверку по возможной утечке личных данных пользователей платформы.
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