Сервис «Туту.ру» расследует утечку данных клиентов

Отмечается, что у хакеров оказалась таблица, содержащая технические данные раздела «автобусы». Уточняется, что платежные данные клиентов не пострадали.

«Туту.ру» отмечает, продолжаются волны DDoS, а также атаки на почту, однако «положить» сайт или взломать данные хакерам не удавалось.

Ранее в интернет «утекли» фамилии и имена, номера телефонов и почтовые адреса для отправки чека.

Напомним, сервис по онлайн-обучению «Яндекс.Практикум» проводит проверку по возможной утечке личных данных пользователей платформы.

