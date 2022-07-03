Сервис «Туту.ру» расследует утечку данных клиентов

Сервис покупки билетов «Туту.ру» инициировал расследование утечки данных клиентов из раздела «автобусы», сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что у хакеров оказалась таблица, содержащая технические данные раздела «автобусы». Уточняется, что платежные данные клиентов не пострадали.

«Туту.ру» отмечает, продолжаются волны DDoS, а также атаки на почту, однако «положить» сайт или взломать данные хакерам не удавалось.

Ранее в интернет «утекли» фамилии и имена, номера телефонов и почтовые адреса для отправки чека.

Напомним, сервис по онлайн-обучению «Яндекс.Практикум» проводит проверку по возможной утечке личных данных пользователей платформы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыУтечка
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