«Не драконовская статья»: Блиновская может выйти на свободу уже к 9 мая
Дело Блиновской - это показательный процесс, однако она, скорее всего, выйдет из тюрьмы раньше срока, сказал НСН Игорь Трунов.
Блогер Елена Блиновская не будет находиться в тюрьме все положенные ей пять лет, с учетом амнистии она может выйти даже в мае этого года, заявил в эфире НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Елена Блиновская получила пять лет колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации почти на миллиард рублей. Также суд взыскал с «королевы марафонов» 587 миллионов рублей и обратил в доход государства имущество Блиновской. Трунов отметил, что в России сильно не карают за неуплату налогов.
«Это в принципе необычное дело, потому что приговоров по такого рода статьям в России и не вспомнишь. Это показательное дело, возможно, будут еще подобные дела, если блогеры не будут платить налоги. В России очень либеральное законодательство в части неуплаты налогов. В американской системе, например, неуплата налогов – одно из самых тяжких преступлений, США охотится за неплательщиками как за террористами. История с Блиновской должна дисциплинировать всех, даже тех, у кого не такие сумасшедшие цифры. Приговор, конечно, большой, обычно за такого рода правонарушения сильно не карают. Однако не стоит забывать, что это приговор первой инстанции, что-то снизят в апелляции. Она в любом случае не будет отбывать наказание пять лет. Мы читаем абсолютно справедливый посыл: в случае обмана государства тебя жестко накажут. Однако реальной жесткости в этом посыле нет», - сказал собеседник НСН.
По его словам,
«Если мы говорим об амнистии, то вообще к 9 мая может выйти. Статья у Блиновской не драконовская – это не терроризм, не убийство, не торговля людьми. Это просто показательный, профилактический процесс. Сейчас государство не в той ситуации, чтобы кому-то позволять уклоняться от гражданского долга по уплате налогов», - заключил Трунов.
Ранее прокурор потребовал приговорить Блиновскую к лишению свободы сроком на шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Следствие посчитало, что Блиновская уклонилась от уплаты налогов за 2019–2021 годы более чем на 900 миллионов рублей с помощью схем дробления бизнеса. Также её обвиняли в неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег. Блогер полностью признала вину, за время рассмотрения дела в суде ее также признали банкротом. Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией и поместили под домашний арест, в январе 2024 года ее отправили в СИЗО.
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