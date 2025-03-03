«Не драконовская статья»: Блиновская может выйти на свободу уже к 9 мая

По его словам,

«Если мы говорим об амнистии, то вообще к 9 мая может выйти. Статья у Блиновской не драконовская – это не терроризм, не убийство, не торговля людьми. Это просто показательный, профилактический процесс. Сейчас государство не в той ситуации, чтобы кому-то позволять уклоняться от гражданского долга по уплате налогов», - заключил Трунов.



Ранее прокурор потребовал приговорить Блиновскую к лишению свободы сроком на шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Следствие посчитало, что Блиновская уклонилась от уплаты налогов за 2019–2021 годы более чем на 900 миллионов рублей с помощью схем дробления бизнеса. Также её обвиняли в неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег. Блогер полностью признала вину, за время рассмотрения дела в суде ее также признали банкротом. Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией и поместили под домашний арест, в январе 2024 года ее отправили в СИЗО.

